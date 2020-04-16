«Скучаем по зрителям». Какие идеи создали театры Нижнего Тагила на «удалёнке»

В начале апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим изоляции, расширив список организаций, которым можно работать, однако учреждения культуры туда не вошли.

Театр закрыт. Закрыты и парадный, и служебный входы. Театр опустел, как и все театры страны. Мы все строго соблюдаем режим самоизоляции. Доход — 0 рублей 00 копеек. И даже уходим в минус, потому что часть зрителей сдаёт билеты на спектакли, которые пока не состоялись в связи с пандемией коронавируса,рассказывает руководитель отдела развития Драмтеатра Елена Боярская.

Однако, по её словам, театр продолжает работать, но уже онлайн. Связь со зрителем поддерживается через социальные сети. Также по словам Боярской, худрук театра Игорь Булыгин организовал уникальный проект — «Наш диванный театр». Руководитель отдела развития отмечает, что в них задействовано до 20 артистов.

И это наша общая отдушина: для артистов, которые скучают по зрителям и для поклонников театра, которые тоскуют без спектаклей,отмечает Елена Боярская.

Один из выпусков "Наш диванный театр" Видео Видео: «Нижнетагильский драматический театр»

Как рассказывают в театре, худрук выбирает литературное произведение каждому артисту, после чего даёт установки по характеру персонажа, костюмам и гриму. Создаёт раскадровку литературного источника. После этого каждый артист отыгрывает свою роль, не выходя из дома, снимая себя на смартфон. А видеорежиссёр Юлия Иванова собирает эти отдельные кусочки в целостный мини-видео-спектакль.

Вышло уже 4 мини-спектакля. Мы публикуем их в соцсетях. Это наш подарок зрителям. В ответ на эти публикации мы получаем колоссальный эмоциональный заряд от наших зрителей,рассказывает руководитель отдела развития.

Стоит отметить, что только в соцсети «ВКонтакте» серии «Диванного театра» собирают порядка 10 тысяч просмотров. Боярская отмечает, что просмотры каждой серии в среднем равны 20 залам Драмтеатра. Также Боярская отметила, что заработную плату выплачивают.

В Новом Молодёжном театре рассказывают, что также перешли на «удалёнку». По словам завлита театра Елены Дроковой, учреждение культуры быстро перестроилось в условиях карантина. В марте театр выложил в соцсети видео, где директор Наталия Мозжакова читает подростковую пьесу «Дыня» Керена Климовски. В соцсетях также велись трансляции и выкладывались отрывки спектаклей.

А вот репетиции спектакля «У войны не женское лицо» пришлось остановить. Режиссер Дмитрий Плохов уехал к себе на карантин,отметила Дрокова.

Фото: Новый молодёжный театр

Также в марте при театре открыли Школу драматурга, где выкладывают, а потом читают и обсуждают присланные тагильчанами произведения. Занятия ведет Елена Дрокова, которая училась у Николая Коляды. Она рассказывает, что первое занятие было об основных правилах драматургии, а в конце зрители получили задание написать пьесу о Нижнем Тагиле.

Пишут, но не все разрешают выкладывать свои произведения на общее обсуждение. Город родной, все друг друга знают и стесняются. А однажды Марина Харитонова привезла две рукописные исторические пьесы. Присылают рассказы и сказки. Тоже обсуждаем. Сейчас новое задание — написать пьесу про мезальянс,рассказывает завлит.

один из выпусков "Школы драматургов" Видео Видео: Новый молодёжный театр

В соцсети театра выкладываются ролики про зрителей и режиссеров. Проводятся викторины на знания спектаклей и литературных произведений, лежащих в их основе. Дрокова рассказывает, что всем коллективом театра они стараются придумать что-то интересное, чтобы развлечь зрителя и не потерять с ним контакт. Например, гример Дарья Леона проводит видеоуроки театрального грима. Актеры придумали проект «Сказки по телефону».

Проводим конкурс «Театр в доме». Дети вместе с родителями ставят дома спектакли и снимают их. Сами придумывают текст, выстраивают декорации, подбирают музыку. А потом присылают нам видео. Такие молодцы! Семья Грязевых сыграли сказку про репку. И актёры отличные и продумали все до мелочей. У них там — даже ветер облака раздувает. Вот так самоизоляция поменяла все местами. Зрители теперь актеры. А актеры — зрители,поделилась Елена Дрокова.

Фото: Новый молодёжный театр

Завлит также отмечает, что в театре готовятся читки пьес, а также проходит попытка сотрудничества со школами: «Хотим поучаствовать в записи уроков по школьной программе».

Так что, если есть желающие — обращайтесь! Литературу любим. Энергии много. Школы, мы вас ждем,говорит Дрокова.

По поводу выплаты заработных плат в театре говорят, что за март всё получили как всегда, однако как заплатят за апрель будет известно только в мае.

Недавно появившийся в городе Маленький театр также поддерживает связь со зрителями через соцсети, рассказывает режиссёр Анна Каратаева. Все их спектакли также были перенесены. Сейчас, по словам режиссёра, Маленький театр шьёт костюмы и кулисы для премьеры, которая планируется сразу, как только будет возможность.

Это спектакль по мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание», рассказывает Каратаева.

В Маленьком театре изготавливают реквизит для нового спектакля Фото: Анна Каратаева

В социальных сетях театра проходят викторины и разнообразный интерактив для зрителей, который планируется весь карантин, однако как отметила Анна Каратаева, актёрам уже хочется работать. По поводу заработка режиссёр заявила, что в Маленьком театре работают только альтруисты.

Главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова рассказывает, что их театр тоже «сидит дома», как и все. У театра действует несколько онлайн-проектов. Например, «Домашние сказки» в котором актеры читают зрителям произведения детской литературы, используя театральный реквизит. Ещё один проект — «Куклы в городе», который развлекает и знакомит с возможностями театра кукол, говорят в театре. Также действует рубрика «Нескучные каникулы», в которой сотрудники театра делятся с аудиторией советами, как провести свободное время с детьми, в кругу семьи. А рубрики «Мастер-класс» и «Домашний театр» показывают, как создать интересные поделки, декорации, кукол, публикуют пьесы для домашних постановок. Также театр ведёт активную работу в социальных сетях.

Мы решили поддержать всемирный челлендж #моемруки (#SafeHands), чтобы своим примером показать нашим зрителям, что нужно оставаться дома и чаще мыть руки,рассказывает актёр Роман Брилёв.

Брилёв рассказывает, что коллектив театра придумал написать сказку, а директор Татьяна Ткачёва проект поддержала.

А мы эту идею немного развили и не только написали сказку, но и сняли ее на видео: каждый из нас находясь дома, записал кусочек получившейся истории,говорит актёр.

Видео Видео: Нижнетагильский театр кукол

По его словам, зрители сказку оценили. Также актриса театра Светлана Калашникова освоила программу для монтажа и дома, самостоятельно, снимает небольшие, забавные ролики под названием «Мои Светляшки».

По словам актёров, в дальнейшем, помимо уже постоянных театральных проектов, планируется сделать интервью с каждым из артистов, но формат ещё обсуждается. Директор театра Татьяна Ткачёва рассказала, что несмотря на удалённый режим работы сотрудники получают заработную плату.

Выпуск "Театральной сказки" Видео Видео: Нижнетагильский театр кукол

Главный режиссёр Наталья Молоканова отмечает, что, помимо активности в сети, театр готовится к премьере нового спектакля «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка.