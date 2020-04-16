Свердловский губернатор обязал прилетевших из Москвы уходить на карантин
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети опубликовал текст указа, согласно которому, граждане, прибывшие в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны в течении двух недель соблюдать самоизоляцию.
Сюжеты: Коронавирус
Дорогие уральцы, многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо,написал Куйвашев.
Прибывшие из этих регионов люди должны позвонить по телефону 112 или 8 (343) 312-08-81, соблюдать домашний карантин в течение 14 дней, а также сообщать медикам в случае появления симптомов ОРВИ.
Напомним, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность. В Свердловской области подтверждены 105 случаев коронавируса.
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