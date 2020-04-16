Свердловский губернатор обязал прилетевших из Москвы уходить на карантин

Дорогие уральцы, многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, к сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми. Это недопустимо,написал Куйвашев.