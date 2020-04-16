Тагильские заключенные сшили 40 тысяч масок для сотрудников «Уралвагонзавода»
Сегодня, 10:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» заключил контракт с ИК-12 на пошив защитных масок, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Заключенные на швейном участке изготавливают четыре вида масок из х/б ткани — на резинках, с завязками, однослойные и двухслойные. Контракт заключен на пошив 40 тысяч масок.
Кроме того, контракт на пошив средств индивидуальной защиты заключен еще с несколькими предприятиями Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Для обеспечения бесперебойного процесса к пошиву дополнительно были привлечены еще 19 осужденных.
Напомним, ранее «УБТ-Уралвагонзавод» закупил 100 тысяч медицинских масок на пять миллионов рублей.
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