Тагильские заключенные сшили 40 тысяч масок для сотрудников «Уралвагонзавода»

Заключенные на швейном участке изготавливают четыре вида масок из х/б ткани — на резинках, с завязками, однослойные и двухслойные. Контракт заключен на пошив 40 тысяч масок.

Кроме того, контракт на пошив средств индивидуальной защиты заключен еще с несколькими предприятиями Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Для обеспечения бесперебойного процесса к пошиву дополнительно были привлечены еще 19 осужденных.