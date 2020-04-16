В Екатеринбурге сообщили о нехватке машин скорой помощи

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В столице Урала, по сообщению начальника городского департамента здравоохранения Дениса Демидова, отмечается нехватка автомобилей скорой помощи, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Соответствующее письмо было направлено главой горздрава на имя депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. На балансе городской скорой значатся 108 машин, при этом, 18 из них подлежат списанию. Кроме того, до 10 машин ежедневно встают на ремонт.
С учетом автомобилей скорой медицинской помощи, предоставляемых по аутсорсингу в количестве 31 единицы, имеется дефицит резервного автотранспорта: от пяти до девяти единиц ежесуточно, при полном отсутствии резервного транспорта,значится в письме.
Таким образом, Демидов просит закупить девять единиц транспорта. Отмечается, что на это потребуется порядка 27 миллионов рублей.
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