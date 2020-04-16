В Екатеринбурге сообщили о нехватке машин скорой помощи

Соответствующее письмо было направлено главой горздрава на имя депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. На балансе городской скорой значатся 108 машин, при этом, 18 из них подлежат списанию. Кроме того, до 10 машин ежедневно встают на ремонт.