В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе строительства трех детсадов

В детском саду на Муринских прудах сейчас идут отделочные работы, строители монтируют оборудование в санузлах, устанавливают двери. «Тагиллифт» начал монтаж пассажирских и грузовых подъемников. Как рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков, пуско-наладочные работы закончатся до конца апреля. Параллельно идут работы по благоустройству территории — установлен забор и смонтированы каркасы будущих веранд.

На Уральском проспекте построена коробка будущего детсада на 170 мест. Ведутся работы по строительству кровли, устанавливаются перегородки. До конца месяца подрядчик приступит к установке оконных блоков, а также черновой отделке помещений.

В Запрудном завершена отделка кирпичом стен детсада на 90 мест, работы также движутся в соответствии с графиком.