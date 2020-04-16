В Нижнем Тагиле раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам

Таким образом сеть решила не словом, а делом поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это откровенно непростое время. Первые бесплатные хозяйственные наборы для пенсионеров и творческие развивающие материалы для многодетных семей уже нашли своих обладателей в Нижнем Тагиле!

Видео Видео: Галамарт

Доставка до квартиры, как и сами наборы, бесплатная. Курьерам «Галамарта» содействие оказывают волонтеры, действующие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Мы вместе с ребятами будем доставлять наборы пожилым людям и многодетным семьям. Если честно, мне очень нравится в этом участвовать. Хочется помочь как можно большему количеству людей!сообщил волонтер Ружицкий Игорь

Фото: Галамарт

Наборы для пенсионеров включают в себя необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

В наборы для многодетных семей входят яркие книги и раскраски, пазлы, интерактивные игрушки и игровые наборы – словом, то, что обязательно порадует малышей и станет для них приятным сюрпризом.

Фото: Галамарт

Таким образом мы хотим поддержать тех, кто не может сейчас выйти на улицу. Безопасность и здоровье – в конечном итоге, самое главное: оставайтесь дома, а мы привезем все необходимое,отметил заместитель директора по развитию франчайзинговой сети «Галамарт» Амиран Ибрагимов

Фото: Галамарт

Горожане искренне благодарят за столь неожиданные подарки и отмечают, что очень приятно получить подобную помощь.

Партнером социальной акции выступает АНО «Азбука детского счастья». Автономная некоммерческая организация приготовила многодетным семьям книги и интерактивные раскраски. С помощью специально разработанного бесплатного приложения за одну секунду на страницах оживают плоские картинки: персонажи двигаются; появляются объемные модели транспорта, зданий, скульптурных композиций; «всплывают» фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны.

Фото: Галамарт

Города, в которых проводится акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте «Галамарт».

8 800 333-4-000

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» включает в себя более 300 магазинов, а ассортимент насчитывает более 7 000 наименований товара. Здесь можно приобрести все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам: посуду, бытовую технику, инструменты, хозтовары, игрушки, текстиль и многое другое. В «Галамарте» каждый день действуют акции и скидки, а своеобразная «фишка» сети – сезонные распродажи.