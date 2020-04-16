В Свердловской области составили 365 материалов на нарушителей режима самоизоляции
Сегодня, 14:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 15 апреля в Свердловской области составлено 365 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции, информирует оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Все данные передаются в министерство общественной безопасности, где они проверяются, при необходимости запрашиваются дополнительные данные. После рассмотрения материалов принимается решение возбуждать административное дело, либо нет.
Решение о назначении административного наказания принимает суд. Напомним, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, режим строгой изоляции в регионе действует до 20 апреля.
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