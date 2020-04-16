Заключенные свердловской колонии записали рэп о самоизоляции

В видео заключенные напоминают свердловчанам, что нерабочие дни даны не для прогулок. Затем музыкальный коллектив исправительного учреждения исполняет песню, в которой предлагается помянуть ушедших, выпить водки и помолиться в храме. Песня сопровождается видеорядом.