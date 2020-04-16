Заключенные свердловской колонии записали рэп о самоизоляции
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском записали видео «Сидимдома» и «Мы вместе». Осужденные решили таким образом отблагодарить врачей, которые борются с коронавирусом и призвать свердловчан соблюдать режим самоизоляции, пишет «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус
В видео заключенные напоминают свердловчанам, что нерабочие дни даны не для прогулок. Затем музыкальный коллектив исправительного учреждения исполняет песню, в которой предлагается помянуть ушедших, выпить водки и помолиться в храме. Песня сопровождается видеорядом.
Во втором ролике под хэштегом «#Мывместе» звучат слова благодарности врачам. В конце заключенные показывают таблички со словами благодарности
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