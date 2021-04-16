Дорога после ремонта за 4,5 млн рублей разрушается в Горноуральском городском округе

Дорога, ведущая от Малой Лаи до садового товарищества «Золотая осень», была отремонтирована в 2020 году. На ремонтные работы Баранчинского тракта администрация ГГО потратила 4,5 млн рублей. Редакция TagilCity.ru побывала на этой дороге и обнаружила, что скоро ее смоет.

Вода размывает отремонтированную дорогу Дорога длиной около 20-ти километров находится между селом Малая Лая и садовым товариществом «Золотая осень», которое включает в себя порядка 500 домов. После проведенного ремонта на этом участке Баранчинского тракта не исчезли проблемы. На некоторых проблемных участках дорожное полотно и обочины находятся на одном уровне, из-за этого талые воды не стекают с грунтовой дороги, а остаются на ней, разрушая покрытие. После этого на дорогах появляются ямы, в них скапливается вода. А в некоторых участках дороги проезжая часть занижена относительно обочин, что приводит к стоку воды на дорожное покрытие. Также вода размывает отремонтированную дорогу и образовываются лужи, что усложняет автомобилистам проезд к своим домам и смывает миллионный бюджет в никуда. Канавы для стока воды с автомобильной дороги или для дренажа основания дорожного покрытия вдоль обочины отсутствуют. Данное упущение подрядчика приводит к тому, что вода скапливается по периметру дороги повреждая ее поверхность. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал TagilCity.ru, что подобная проблема актуальна и для других населенных пунктов в Горноуральском городском округе. Основание дороги насыщено влагой, на ней встречается глина, и пучинистые грунты. Когда глина насыщается влагой, ее выдавливает наверх, что приводит к образованию колеи и просадок. Проезжая часть здесь — это канава, она собирает всю воду. Так дороги делать нельзя, считает общественник. Видео: tagilcity.ru На одном из участков дорогу пересекает ручей. Вода бежит не только внутри трубы, но и за ее пределами, размывая почву. Дорожное полотно в месте пресечения ручья осыпалось из-за размытия, существенно заузив место для проезда. Обрушение не обозначено никакими знаками, поэтому автомобилистам пришлось воткнуть в дорогу палку, чтобы никто не съехал с размытой дороги в кювет. Фото: tagilcity.ru Куда смотрел заказчик ремонта Баранчинский тракт от автомобильной дороги «Екатеринбург — Серов» до границы Горноуральского городского округа был отремонтирован в 2020 году. На ремонтные работы было потрачено 4,5 миллиона рублей. В задании заказчика, которым выступила администрация Горноуральского городского округа на ремонт данной автомобильной дороги было указано, что подрядчик обеспечивает уборку (вывоз и утилизацию) мусора с объекта с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Однако глина после ремонтных работ складирована на обочины практически на протяжении всей дороги. Не все требования заказчика были соблюдены подрядчиком, однако администрация Горноуральского городского округа не добилась устранения недоработок. Можно сделать вывод, что заказчик не осуществлял контроль за качеством работ. Видно, что вынимая глину из насыпи дороги, подрядчики складировали ее на обочинах, что категорически запрещено. Глина препятствует отведению воды с проезжей части. Заказчик заплатил не за улучшение качества дороги, а за ухудшение. Из-за отсутствия обочин получилась не дорога, а канава. Она состоит не из щебня, а из смеси глины и щебня. Я считаю, что ремонт выполнен не качественно и подрядчиком и заказчиком. Заказчик не привел дорогу в нормативное состояние, а деньги были выброшены зря,заявил Чапурин. Работы выполнял ИП Петакчян Арман Мисакович, который был зарегистрирован как юрлицо 9 сентября 2019 года — незадолго до появления контракта на ремонт этой дороги. Основным видом деятельности компании является «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Весной 2020 года организация была допущена к участию в аукционах на работы по выполнению благоустройства земельных участков, устройства тротуаров и ремонта автомобильных дорог в Горноуральском городском округе. Из всех контрактов предпринимателю достался подряд на работы по Баранчинскому тракту на 4,5 млн рублей. Ранее Петакчян Арман был собственником ООО «САЛТЕК», предприятие занималось строительством жилых и нежилых зданий.

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