ЕР выступила инициатором льгот для регионов по кредитам на инфраструктурные проекты

Помощь, которую предполагается оказывать регионам, может состоять в выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты или же в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Как подчеркнул секретарь генерального совета “Единой России”, если сейчас этот механизм начнет функционировать, он будет работать на 15-летних условиях, но проект такого характера не сможет окупиться за 15 лет. Поэтому партия придерживается мнения, что срок окупаемости необходимо увеличить до 30 лет.