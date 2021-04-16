ЕР выступила инициатором льгот для регионов по кредитам на инфраструктурные проекты

Также партия попросит главу государства обеспечить реализацию программы необходимыми ресурсами, в том числе долгосрочными займами на выгодных условиях под низкий процент.
Как сообщает newsnn.ru, такую информацию озвучил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак во время своего делового визита в Нижний Новгород, где он был ознакомлен с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. Также он рассказал о том, что партия трудится над разработкой программы развития масштабных инфраструктурных проектов совместно с главами регионов.
Андрей Турчак заявил, что, проанализировав информацию, полученную от нижегородских властей и глав других субъектов РФ, “Единая Россия” обратится к Владимиру Путину с предложением оказать поддержку проектам данной направленности. Так как, по сути, они выступают локомотивами экономического развития субъектов России, обеспечивают жизнь каждого региона, помогают развивать новые территории, способствуют росту городов и совершенствованию социальной инфраструктуры. Поэтому ЕР планирует выступить с поддержкой инициативы губернатора Нижегородской области и направит соответствующее предложение главе государства.
Помощь, которую предполагается оказывать регионам, может состоять в выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты или же в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Как подчеркнул секретарь генерального совета “Единой России”, если сейчас этот механизм начнет функционировать, он будет работать на 15-летних условиях, но проект такого характера не сможет окупиться за 15 лет. Поэтому партия придерживается мнения, что срок окупаемости необходимо увеличить до 30 лет.
Он заявил, что субъекты РФ не смогут обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов собственными силами, например, если речь идет о программе развития южной зоны Нижегородской агломерации.
Турчак считает, что для реализации проекта в полном объеме 60% затрат на инфраструктуру должен взять на себя инвестор, а оставшиеся 40% должны лечь на плечи государства. Понятно, что Нижегородская область может приступить к воплощению проекта в жизнь и самостоятельно, но, несмотря на внушительный объем бюджета региона, без поддержки на федеральном уровне такой серьезный проект комплексного освоения территории вряд ли получится реализовать.
Как сообщает официальный сайт “Единой России”, в свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дает прогнозы, что возврат средств, вложенных на данном этапе в развитие региона, за счет налогов может занять порядка 30 лет. Он говорит о том, что нижегородские власти сейчас обсуждают вопросы инфраструктурных облигаций совместно с правительством. Также на обсуждениях поднимается вопрос возможности использования бюджетного инфраструктурного кредита.