Круговой маршрут общественного транспорта организуют в Дзержинском районе Тагила

Он также сообщил, что в планах у администрации на 2022 год полностью реконструировать Ленинградский проспект. В рамках национального проекта БКАД отремонтировать дорожное полотно от улицы Юности до Зари, а до того заменить на этом участке теплосети. В это же время должны начаться работы по обустройству пешеходной зоны на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари.