Круговой маршрут общественного транспорта организуют в Дзержинском районе Тагила

Круговой маршрут общественного транспорта организуют в Дзержинском районе Тагила
Сегодня, 16:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Изменить схему движения трамваев, а также организовать круговой маршрут общественного транспорта планируется в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Об этом на встрече с работниками АО «НПК «Уралвагонзавод» в ДК имени Окунева рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также руководитель города пообещал принять меры для оборудования пешеходного перехода у остановки «Лицей №39» и реализации о ходе реализации масштабных общегородских проектов.

Пинаев отметил, что особое внимание будет уделено мероприятиям по благоустройству Дзержинского района, сообщает пресс-служба администрации. В частности уже этим летом в порядок приведут лесопарковую зону «Пихтовые горы», площадь Танкостроителей, а также скейт-площадку на площади Славы.

На Вагонке кардинально преобразятся улицы Ильича, Калинина и Энтузиастов. Вопрос реконструкции дороги на Солодов лог и Исинского тракта, можно сказать, тоже решен. До конца июля получим заключение госэкспертизы,сказал мэр города.

Он также сообщил, что в планах у администрации на 2022 год полностью реконструировать Ленинградский проспект. В рамках национального проекта БКАД отремонтировать дорожное полотно от улицы Юности до Зари, а до того заменить на этом участке теплосети. В это же время должны начаться работы по обустройству пешеходной зоны на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари.

С 26 апреля по 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru пройдет голосование за варианты реконструкции этой общественной территории. Приглашаю принять в нем участие, чтобы самим определить, каким должен стать один из центральных проспектов Вагонки, призвал тагильчан Владислав Пинаев.

Напомним, в апреле в Нижнем Тагиле на трех объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались ремонтные работы. Первый этап стартовал на улицах Индустриальная, Кушвинская и Ильича.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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