Летние торговые палатки в Нижнем Тагиле начнут работать с мая

Согласно заключенных договоров на территории Нижнего Тагила в летний период сезонные палатки будут работать вплоть до 1 октября.
Также с 15 июня до 15 ноября будут размещены 4 временные торговые конструкции по продаже бахчевых (арбузы, дыни). Еще 25 дополнительных мест размещения сезонных нестационарных объектов в данный момент выставлены на торги, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В преддверие начала работы сезонных торговых объектов с представителями бизнеса встретились специалисты местного отдела Управления Роспотребнадзора и администрации города, где напомнили правила размещения торговых точек, а также необходимость выполнения всех мероприятиях, связанных с противодействием пандемии COVID-19.
Также в мэрии отметили, что летние палатки должны гармонично вписываться в общий облик города. А проведение обследований и разъяснительной работы по соблюдению правил организации торговли, а также санитарных требований, будут проходить каждую неделю.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле были ликвидированы девять нестационарных торговых объектов. Сейчас для киосков, лотков, палаток и других временных сооружений для торговли определено 462 места.