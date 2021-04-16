Летние торговые палатки в Нижнем Тагиле начнут работать с мая

Летние торговые палатки в Нижнем Тагиле начнут работать с мая
Сегодня, 12:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле около 30 торговых палаток и 10 стационарных торговых объектов общепита начнут работать с 1 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно заключенных договоров на территории Нижнего Тагила в летний период сезонные палатки будут работать вплоть до 1 октября.

Также с 15 июня до 15 ноября будут размещены 4 временные торговые конструкции по продаже бахчевых (арбузы, дыни). Еще 25 дополнительных мест размещения сезонных нестационарных объектов в данный момент выставлены на торги, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В преддверие начала работы сезонных торговых объектов с представителями бизнеса встретились специалисты местного отдела Управления Роспотребнадзора и администрации города, где напомнили правила размещения торговых точек, а также необходимость выполнения всех мероприятиях, связанных с противодействием пандемии COVID-19.

Также в мэрии отметили, что летние палатки должны гармонично вписываться в общий облик города. А проведение обследований и разъяснительной работы по соблюдению правил организации торговли, а также санитарных требований, будут проходить каждую неделю.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле были ликвидированы девять нестационарных торговых объектов. Сейчас для киосков, лотков, палаток и других временных сооружений для торговли определено 462 места.

Сюжеты:
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