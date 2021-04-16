На месте пожара в Бызово по поручению Бастрыкина начали работать следователи

На месте пожара, который произошел в поселке Бызово под Нижним Тагилом и в котором погибли пятеро детей, по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина начали работать следователи.

16 апреля редакция TagilCity.ru побывала на месте инцидента. Там вели свою работу специалисты СК. Они расследуют уголовное дело, которое было заведено по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), рассказал изданию руководитель следственного отдела СКР Пригородного района Вадим Белкин. Он также подтвердил информацию, что специалисты прибыли по поручению Александра Бастрыкина. 16 апреля следователи СК проводили осмотр места инцидента. На данный момент рассматриваются все версии,рассказал TagilCity.ru Вадим Белкин. Фото: TagilCity.ru Напомним, пожар произошел с 14 по 15 апреля в частном доме, в котором проживала многодетная семью с семью детьми. Спастись удалось взрослым и двоим несовершеннолетним. Пятеро детей погибли в огне. Пострадавшие были доставлены на вертолетах центра Медицины катастроф в Екатеринбург. Предварительная информация гласит, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Цветы и игрушки приносят жители к месту гибели 5 детей при пожаре в Бызово

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