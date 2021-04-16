Почетные грамоты получили сотрудники Детской городской больницы Нижнего Тагила

Первый Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков торжественно вручил благодарственное письмо и почётные грамоты Губернатора Свердловской области.
Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области вручили фельдшеру второго педиатрического отделения детской поликлиники по адресу Окунева, 32 Алине Подобреевой. Почётные грамоты Губернатора Свердловской области получили: медицинская сестра хирургического отделения стационара по адресу Кузнецкого, 10 Наталья Назарова и медицинская сестра ДШО-3 Илона Маслова. Сотрудницы самоотверженно работали в том числе и с «ковидными» пациентами.
Это хороший результат работы и показатель профессионализма сотрудников медицинского учреждения,отметил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Коллектив Детской городской больницы поздравляет своих коллег и желает им дальнейшей плодотворной и успешной работы.