Почетные грамоты получили сотрудники Детской городской больницы Нижнего Тагила

16 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле состоялось награждение сотрудников медицинских учреждений за добросовестный труд, высокий профессионализм при оказании медицинской помощи и большой вклад в развитие здравоохранения. Сотрудники Детской городской больницы Нижнего Тагила приняли участие в церемонии награждения.

Первый Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков торжественно вручил благодарственное письмо и почётные грамоты Губернатора Свердловской области. Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области вручили фельдшеру второго педиатрического отделения детской поликлиники по адресу Окунева, 32 Алине Подобреевой. Почётные грамоты Губернатора Свердловской области получили: медицинская сестра хирургического отделения стационара по адресу Кузнецкого, 10 Наталья Назарова и медицинская сестра ДШО-3 Илона Маслова. Сотрудницы самоотверженно работали в том числе и с «ковидными» пациентами. Это хороший результат работы и показатель профессионализма сотрудников медицинского учреждения,отметил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Коллектив Детской городской больницы поздравляет своих коллег и желает им дальнейшей плодотворной и успешной работы. Фото: Детская городская больница Нижнего Тагила

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