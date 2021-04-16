Строительство логопарка в запретной зоне у аэропорта Кольцово одобрило Минобороны

Строительство логопарка в запретной зоне у аэропорта Кольцово одобрило Минобороны
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Министерство обороны России сделало заявление, что разрешает строительство логопарка «Кольцовский» на окраине Екатеринбурга. Там земля находится в зоне охраны ведомства.

Как следует из письма, которое получило ООО «Атлас Билд», планирующейся логопарк не представляет «угрозы безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества».

По словам глава компании Владимира Городенкера, Министерство обороны согласно пересмотреть границы запретной зоны. В связи с этим вопрос может быть решен в досудебном порядке, сообщает Znak.

Напомним, Минобороны установило запретную зону для строительства вокруг военного склада в Екатеринбурге. В связи с этим Юристы Гильдии строителей Урала собирали документы для подачи коллективного иска в суд из-за срыва возведения объектов возле ЕКАД.

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Екатеринбург
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