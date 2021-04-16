Тагильские ракетчики отразили «нападение» диверсантов под Нижним Тагилом

На учениях ракетчики отработали вывод комплексов на полевые позиции, марш на сто километров, маскировку и борьбу с неприятелем.

В время совершения марша под Нижним Тагилом колонна ПГРК преодолела условно зараженный участок местности, где условный противник использовал химические фугасы с отравляющими веществами, рассказали в пресс-службе РВСН «Российской Газете». Колонна военных преодолела маршрут, на протяжении которого по легенде было заложено прядка 20 бомб с дистанционным управлением. Их обезвредила машина дистанционного разминирования (МДР). Как отметили в РВСН, занятия в рамках масштабной тренировки, которая проходит в эти дни в Свердловской области, проводятся круглосуточно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter