Цветы и игрушки приносят жители к месту гибели 5 детей при пожаре в Бызово

Цветы и игрушки приносят жители к месту гибели 5 детей при пожаре в Бызово
Сегодня, 12:17ОбществоФото: TagilCity.ru
Местные жители приносят цветы и игрушки к сгоревшему дому в селе Бызово под Нижним Тагилом, в котором погибли пятеро детей в ночь с 14 на 15 апреля.

Неравнодушные люди, которые скорбят по пятерым погибшим в огне детям, приносят к сгоревшему дому цветы и игрушки в селе Бызово. Дом выгорел полностью, осталась только печка. Рядом с обугленным забором стоит сгоревшая машина. На территории участка облагорожена детская площадка с качелями, горкой и песочницей.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, пожар произошел в частном доме, в котором проживала многодетная семью с семью детьми. В момент возгорания в нем находились все дети, их мать и ее родственник. Спастись удалось взрослым и двоим несовершеннолетним. Пятеро детей погибли в огне. пострадавшие были доставлены на вертолетах центра Медицины катастроф в Екатеринбург. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, девочки — средней тяжести. Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки.

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