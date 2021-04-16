Цветы и игрушки приносят жители к месту гибели 5 детей при пожаре в Бызово

Местные жители приносят цветы и игрушки к сгоревшему дому в селе Бызово под Нижним Тагилом, в котором погибли пятеро детей в ночь с 14 на 15 апреля.

Неравнодушные люди, которые скорбят по пятерым погибшим в огне детям, приносят к сгоревшему дому цветы и игрушки в селе Бызово. Дом выгорел полностью, осталась только печка. Рядом с обугленным забором стоит сгоревшая машина. На территории участка облагорожена детская площадка с качелями, горкой и песочницей. Фото: TagilCity.ru Напомним, пожар произошел в частном доме, в котором проживала многодетная семью с семью детьми. В момент возгорания в нем находились все дети, их мать и ее родственник. Спастись удалось взрослым и двоим несовершеннолетним. Пятеро детей погибли в огне. пострадавшие были доставлены на вертолетах центра Медицины катастроф в Екатеринбург. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, девочки — средней тяжести. Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Пожар с пятью погибшими детьми под Нижним Тагилом. Что известно на данный момент

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