В открытый доступ попало более 500 тыс. электронных адресов сторонников Навального

В открытый доступ попало более 500 тыс. электронных адресов сторонников Навального
Сегодня, 16:14ОбществоФото: фрагмент видео
База с электронными адресами людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!», попала в интернет. Несколько журналистов «Открытых медиа», которые прошли там регистрацию, увидели в базе свои e-mail-адреса. 

Как пишет openmedia.io, информацию об утечке данных подтвердил руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в телеграм-канале «Команда Навального».

Всего в базе зарегистрированы более полумиллиона адресов, однако, по словам хакеров, 70% из них боты.

Как отметил Жданов, в базе нет имен людей и другой персональной информации, поэтому самое страшное, что может произойти, - на почту попадет спам.

Журналисты заявили, что некоторым на e-mail пришло письмо с угрозами о распространении личной информации и передаче базы рекламным компаниям.

Ранее сторонники оппозиционера запустили кампанию «Свободу Навальному!», в рамках которой планировалось организовать масштабный митинг в поддержку отбывающего наказание в колонии политика. Организаторы поставили цель собрать 500 тысяч подписей россиян, готовых принять участие в протестах.

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