В рамках ПМЭФ состоится клубный турнир по дзюдо

В рамках ПМЭФ состоится клубный турнир по дзюдо
Сегодня, 19:39ОбществоФото: https://twitter.com/forumspbru
Со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Помимо конференций и дискуссий, участников форума ждет насыщенная спортивная программа, включающая в себя 11 мероприятий.

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, спортивная программа вводится как элемент новой реальности, с которой столкнулось человечество. Коронавирусный кризис показал, что спорт без преувеличения жизненно необходим.

Издание «Советский спорт» сообщает, что спортивные мероприятия, посвященные форуму, уже начались. Так, 7 апреля в Дубае прошел матч по конному поло, а 16 апреля в Московском Столичном Клубе провели шахматный турнир Roscongress MCC Club.

На площадке ПМЭФ-2021 в день его открытия, 2 июня, финиширует организованное фондом «Будущее Родины» «Ралли Мира». Вечером этого дня на ледовой арене «Таврического сада» соберутся участники хоккейного гала-матча. На третье июня запланирован турнир по сквошу.

Любители более острых спортивных состязаний смогут насладиться вечером профессионального бокса, который назначен на 4 июня. Его главной звездой будет двукратный чемпион мира Михаил Алоян. В этот же день состоится первый клубный турнир по дзюдо «Вызов». Третьим спортивным мероприятием 4 июня станет начало бизнес-регаты на базе Центрального яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Наконец, 5 июня участники форума смогут развлечься на турнирах по конкуру, гольфу и большому теннису, а также принять участие в различных развлекательных мероприятиях и мастер-классах. А любителей техники пригласят посмотреть на старт трофи-рейда «Ладога Трофи» и Кубка РАФ на классических автомобилях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы