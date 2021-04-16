В рамках ПМЭФ состоится клубный турнир по дзюдо

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, спортивная программа вводится как элемент новой реальности, с которой столкнулось человечество. Коронавирусный кризис показал, что спорт без преувеличения жизненно необходим.
Издание «Советский спорт» сообщает, что спортивные мероприятия, посвященные форуму, уже начались. Так, 7 апреля в Дубае прошел матч по конному поло, а 16 апреля в Московском Столичном Клубе провели шахматный турнир Roscongress MCC Club.
На площадке ПМЭФ-2021 в день его открытия, 2 июня, финиширует организованное фондом «Будущее Родины» «Ралли Мира». Вечером этого дня на ледовой арене «Таврического сада» соберутся участники хоккейного гала-матча. На третье июня запланирован турнир по сквошу.
Любители более острых спортивных состязаний смогут насладиться вечером профессионального бокса, который назначен на 4 июня. Его главной звездой будет двукратный чемпион мира Михаил Алоян. В этот же день состоится первый клубный турнир по дзюдо «Вызов». Третьим спортивным мероприятием 4 июня станет начало бизнес-регаты на базе Центрального яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Наконец, 5 июня участники форума смогут развлечься на турнирах по конкуру, гольфу и большому теннису, а также принять участие в различных развлекательных мероприятиях и мастер-классах. А любителей техники пригласят посмотреть на старт трофи-рейда «Ладога Трофи» и Кубка РАФ на классических автомобилях.