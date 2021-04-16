В рамках ПМЭФ состоится клубный турнир по дзюдо

Любители более острых спортивных состязаний смогут насладиться вечером профессионального бокса, который назначен на 4 июня. Его главной звездой будет двукратный чемпион мира Михаил Алоян. В этот же день состоится первый клубный турнир по дзюдо «Вызов». Третьим спортивным мероприятием 4 июня станет начало бизнес-регаты на базе Центрального яхт-клуба Санкт-Петербурга.