Вину признал в суде обвиняемый в смертельном ДТП у Красногвардейца тагильчанин

Свою вину признал в суде водитель, который обвиняется в массовом смертельном ДТП у кинотеатра Красногвардеец в Нижнем Тагиле 3 октября 2020 года.

Сегодня в Тагистроевском районном суде состоялось первое слушание по делу водителя, который обвиняется в массовом ДТП и смерти женщины-пешехода осенью 2020 года. Слушание было в сжатом формате, всего два часа. Успели допросить только меня, зачитали фабулу, в чем обвиняют и так далее, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей тагильчанки Александр. Он пояснил, что следующее слушание назначено на 20 мая и отметил, что по делу сменился судья, изначально на сайте суда значился другой. Водителя будут допрашивать в конце. Сегодня его спросили, признает ли он свою вину, он ответил: «Да» рассказал Александр. Напомним, массовое ДТП произошло 3 октября 2020 года возле кинотеатра Красногвардеец. Пьяный 21-летний водитель ВАЗ–21093 выехал на перекресток улиц Пархоменко и Победы на красный свет, столкнулся с двумя машинами и снес забор, въехав в толпу пешеходов. Одна из женщин скончалась в больнице от полученных травм. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УКРФ) и нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

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