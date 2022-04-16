«Губернатор Свердловской области» и «мэр Тагила» собрали 400 тысяч с пенсионеров

Только за два года ими было собрано не менее 400 тысяч рублей. Свою деятельность в Нижнем Тагиле они начали примерно в 2015 году, по факту пострадавших от «Граждан СССР»* в городе — несколько сотен человек. Чаще всего привлекали пенсионеров и даже инвалидов, у которых приставы по решениям судов снимали деньги в счет долгов с пенсионных выплат, рассказывает собеседник TagilCity.ru.