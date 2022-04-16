«Губернатор Свердловской области» и «мэр Тагила» собрали 400 тысяч с пенсионеров

Уголовное дело в отношении главарей организации уже передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. На скамье подсудимых окажутся три жителя Екатеринбурга и местные жители, в том числе Петр Афанасенко и Светлана Горина. Всего в отношении обвиняемых возбуждено более 10 уголовных дел.
Несмотря на то, что «СССР»* запрещена законом и является экстремистской, граждане продолжали пропагандировать свою деятельность. Теперь их будут судить за участие в экстремизме. Предполагается, что они отрицали существование России, отказывались от смены паспорта, оплаты услуг ЖКХ, а также жили по законам «СССР»*.
В частности, членами организации регулярно проводились собрания, они читали лекции и раздавали информационные буклеты. За членство в организации, по версии правоохранителей, Горина и Афанасьев брали 1500 рублей, а также каждый месяц «граждане» должны были вносить в организацию еще по 500 рублей. Пока у «граждан» не было своих «советских» денег, «мэр» и «губернатор» принимали деньги Российской Федерации.
Только за два года ими было собрано не менее 400 тысяч рублей. Свою деятельность в Нижнем Тагиле они начали примерно в 2015 году, по факту пострадавших от «Граждан СССР»* в городе — несколько сотен человек. Чаще всего привлекали пенсионеров и даже инвалидов, у которых приставы по решениям судов снимали деньги в счет долгов с пенсионных выплат, рассказывает собеседник TagilCity.ru.
Напомним, в 2019 году стало известно, что последователи «Граждан СССР*» из Нижнего Тагила не оплачивают полученные в банках кредиты и не выполняют иные обязательства. Общий долг заявивших о себе активистов на тот момент составлял не менее 6,5 миллиона рублей.
При этом приверженцы не только отказываются платить за услуги ЖКХ, которыми продолжают пользоваться, но и пропускают платежи по ипотеке, не выплачивают штрафы и алименты собственным детям. У некоторых долги копятся сразу по нескольким кредитам. Вступающие в организацию пенсионеры также перестают исполнять обязательства, а через какое-то время у них вычитают средства из пенсий.
Сначала все начинается с отказа от оплаты услуг ЖКХ, а затем люди берут кредиты и долги становятся все больше и больше. Причем банки согласовывают им выдачу средств, несмотря на испорченную кредитную историю. Правоохранители считают, что в кредитных учреждениях работают свои люди, которые помогают оформлять займы.
С каждым днем неплательщиков становится все больше. Некоторые пенсионеры считают, что наличие «гражданства СССР» поможет им экономить на коммунальных счетах, но когда они понимают, что платить в любом случае придется, то уже отказываются от своих начальных мотивов.
В 2019 году «президентом СССР» называл себя Сергей Тараскин. Он 2008 году открыл в Зеленограде стоматологическую клинику, а позднее заявил, что является «врио президента СССР». Постепенно у него начали появляться последователи. В 2018 году сотрудники ФСБ провели у него в квартире обыски и изъяли материалы по организации. Сам Тараскин был задержан и обвинен в создании экстремистской организации.
В Нижнем Тагиле в начале 2018 года УФСБ проводило обыски в офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко, а также в квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова. Это произошло после того, как они разослали в различные ведомства приказы о том, чтобы была прекращена «незаконная деятельность». В отношении Злокасова было возбуждено уголовное дело.
В апреле 2019 года он был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и отправлен на принудительное лечение. Место Злокасова на посту «губернатора Свердловской области» заняла бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.
*организация признана экстремистской на территории РФ.