Разносчица пенсий обворовывала тагильчан на «развитие пенсионного фонда»

Разносчица пенсий обворовывала тагильчан на «развитие пенсионного фонда»
Разносчица пенсий обворовывала тагильчан на «развитие пенсионного фонда»
Сегодня, 12:24ОбществоФото: 1MI
В течение пяти лет разносчица пенсий собирала деньги у тагильчан на «развитие пенсионного фонда». Ежемесячная сумма составляла от пяти до десяти тысяч рублей.

По словам сына пострадавшего, на протяжении пяти лет одна и та же женщина приносила отцу пенсию. Она попросила вносить деньги в пенсионный фонд РФ, чтобы у всех росла пенсия и пожилой человек из благих побуждений стал вносить суммы.

При этом никаких документов на деньги женщина не давала, а просто клала их в карман. Сын тагильчанина заснял момент выдачи пенсии видео. Он пояснил, что отец также предлагал ему вносить деньги в пенсионный фонд.

По результатам проверки 12 марта 2022 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Личность мошенницы установлена, 53-летняя инспектор-кассир дала признательные показания. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, до 10 лет тюрьмы грозит мошеннице-туроператору Оксане Забавиной из Нижнего Тагила, которая обманула десятки клиентов на миллионы рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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