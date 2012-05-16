Асфальт в ямах – что еще нужно? Ремонт Черноисточинского шоссе
16 мая 2012, 09:31Общество
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Организация по дорожному ремонту ООО «Магистраль» весьма необычно проводила ремонт Черноисточинского шоссе близ поселка Горбуново. Фирма серьезная, а отношение к делу странное.
Ямочный ремонт шел безо всякой подготовки поверхности,асфальт грубо кидали на и без того неровную поверхность. Ни катка, никакойдругой необходимой техники во время ремонта не использовалось.
Свидетелями нарушений стали активисты движения «Тагил безям», но, к сожалению, у них не быловозможности сделать фотографии и видео. Сегодня Никита Чапурин заедет на «отремонтированный»участок и заснимет результаты работы.
Добавим, что сегодня продолжается ремонт проспектаМира, а также будет сделан небольшой участок улицы Красной, положат выравнивающийслой по всей ширине.
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