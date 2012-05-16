ГАИ наложила 27 миллионов рублей штрафов за плохое обустройство «зебр»

административных дел и 27 млн руб. штрафов, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. Он отметил, что на данный момент полностью проверены переходы в 45 регионах, более чем в 20 субъектах уже обследованы 80-90%. Проверки проводятся, в том числе, и с участием общественных организаций. «В настоящее время в стране насчитывается более 188 тысяч пешеходных переходов, – приводит слова Понарьина РИА «Новости». – По сравнению с 2008 годом, их число увеличилось более чем на 30 тысяч». Замначальника управления также отметил, что по итогам проверок в отношении лиц, ответственных за обустройство и содержание пешеходных переходов, возбуждено более 7 тыс. дел, каждое пятое – в отношении юридических лиц. Наложено штрафов на сумму более 27 млн руб., уже взыскано более 12 миллионов. «В органы прокуратуры о фактах бездействия должностных и юридических лиц по устранению недостатков в обустройстве переходов направлено 1,8 тыс. информаций, которые послужили основанием для направления в суд 697 исков, по 348 из них вынесены решения, обязывающие срочно устранить выявленные недостатки», – добавил представитель ГАИ.