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ГАИ наложила 27 миллионов рублей штрафов за плохое обустройство «зебр»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГАИ наложила 27 миллионов рублей штрафов за плохое обустройство «зебр»

16 мая 2012, 10:15ОбществоРОман БОТов
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