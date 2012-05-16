Метро со «вкусом» - художники творят в андеграунде
Искусство сегодня опустилось уже ниже некуда — в метро. Старые формы обретают новые необычные оболочки. Казалось бы, в метро, кроме рекламных плакатов, смотреть-то больше и не на что, но все чаще именно различные подземелья во многих точках земного шара становятся площадками для знакомства любителей эскалаторов с искусством во всех его проявлениях.
Изображения, которые радуют глаз, конечно же, в метрополитене преобладают, но для внедрения культуры в массы находится место и для стихов.
Но все же идея превратить метро в музей весьма заманчива. Так, например, в конце прошлой недели на станции Московского метрополитена «Партизанская» состоялось открытие поезда «Акварель», который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии с мая по октябрь 2012 года.
Большинство москвичей ежедневно живут как белки в колесе, внутри своих многочисленных «колец» и не каждый может посетить с визитом Третьяковку, к примеру. Ну, раз сами не идете, то Третьяковская галерея идет к вам, вернее, оглянитесь, едет вместе с вами. В рамках проекта «Акварель» у пассажиров метрополитена появляется возможность познакомиться с шедеврами коллекции галереи в повседневной жизни. В вагонах метро можно увидеть 35 репродукций акварелей знаменитых русских художников из собрания Третьяковской галереи.
А теперь нешуточные подземно-художественные страсти зовут нас уже на другой материк и в другое подземелье, на этот раз нью-йоркское.
Американский художник, представитель фотореализма, Чак Клоуз будет создавать серию произведений искусства для новой станции нью-йоркского метро между Второй Авеню и 86-й улицей. Работы у него еще много, но и время есть, ведь открытие этой станции назначено на 2016 год.
Художники эпохи Возрождения создавали немыслимые по своему масштабу фрески и росписи сводов в церквях и других учреждения, вот настало время современных художников поработать и на благо общества в метро.
Чак Клоуз, несмотря на то, что его визитной карточкой являются фотореалистичные портреты, нарисованные акрилом, для станции нью-йоркской подземки будет создавать мозаичные панно. Ожидается, что, как только пассажир попадет на эту станцию, он увидит 12 мозаик-портретов, в основе которых будут лежать образы обычных пассажиров метрополитена: стариков, молодых людей, чернокожих, азиатов, все разнообразие мультикультурного Нью-Йорка. У собирательных образов будут самые настоящие прототипы, для создания каждого панно Чак будет использовать свои фотографии, которые он сделал в последние годы. Этими самыми собирательными образами станут художники, музыканты, актеры и другие люди, с кем Чак работал. Впрочем, как замечает автор, за исключением портрета Джона Кейджа, вряд ли лица изображенных на мозаиках людей покажутся пассажирам метро знакомыми. Среди них будет, скажем, портрет маленькой племянницы художника Эммы — возможно, будущей художницы.