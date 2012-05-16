Метро со «вкусом» - художники творят в андеграунде

Изображения, которые радуют глаз, конечно же, в метрополитене преобладают, но для внедрения культуры в массы находится место и для стихов.

Но все же идея превратить метро в музей весьма заманчива. Так, например, в конце прошлой недели на станции Московского метрополитена «Партизанская» состоялось открытие поезда «Акварель», который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии с мая по октябрь 2012 года.

Большинство москвичей ежедневно живут как белки в колесе, внутри своих многочисленных «колец» и не каждый может посетить с визитом Третьяковку, к примеру. Ну, раз сами не идете, то Третьяковская галерея идет к вам, вернее, оглянитесь, едет вместе с вами. В рамках проекта «Акварель» у пассажиров метрополитена появляется возможность познакомиться с шедеврами коллекции галереи в повседневной жизни. В вагонах метро можно увидеть 35 репродукций акварелей знаменитых русских художников из собрания Третьяковской галереи.

А теперь нешуточные подземно-художественные страсти зовут нас уже на другой материк и в другое подземелье, на этот раз нью-йоркское.

Американский художник, представитель фотореализма, Чак Клоуз будет создавать серию произведений искусства для новой станции нью-йоркского метро между Второй Авеню и 86-й улицей. Работы у него еще много, но и время есть, ведь открытие этой станции назначено на 2016 год.

Художники эпохи Возрождения создавали немыслимые по своему масштабу фрески и росписи сводов в церквях и других учреждения, вот настало время современных художников поработать и на благо общества в метро.