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На дорогах Нижнего Тагила стартовали два новых профилактических мероприятия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На дорогах Нижнего Тагила стартовали два новых профилактических мероприятия

16 мая 2012, 13:01Общество
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