На дорогах Нижнего Тагила стартовали два новых профилактических мероприятия
16 мая 2012, 13:01Общество
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Первое, «Внимание – дети!», стартовала 14 мая и продлится вплоть до 10 июня, а вторая - «Пешеход. Пешеходный переход», более краткосрочная, - с 15 по 18 мая.
Первая должна оградить детей от опасностей, встречающихся на дорогах, в период школьных каникул. В отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД отмечают, что именно летом, когда дети не ходят в школу и предоставлены сами себе, наступает самая опасная для них пора. Водители должны быть особо внимательны в этот период. А те автолюбители, кто перевозит детишек, не должны забывать о детских автокреслах и других удерживающих устройствах.
Вторая серия профилактических мероприятий касается действий, направленных на дисциплину пешеходов и на уважение водителей к пешеходам. Она, как и первая, пройдет на территории всего Тагила и затронет Горноуральский городской округ, рассказывают в ОГИБДД.
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