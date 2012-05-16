На дорогах Нижнего Тагила стартовали два новых профилактических мероприятия

Первая должна оградить детей от опасностей, встречающихся на дорогах, в период школьных каникул. В отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД отмечают, что именно летом, когда дети не ходят в школу и предоставлены сами себе, наступает самая опасная для них пора. Водители должны быть особо внимательны в этот период. А те автолюбители, кто перевозит детишек, не должны забывать о детских автокреслах и других удерживающих устройствах.