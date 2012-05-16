Новые лежачие полицейские, возможно, появятся на проспекте Мира

Она попросила установить лежачих полицейских на пересечении Победы-Мира, где сейчас за опасным поворотом располагается нерегулируемый пешеходный переход.

Рядом находятся две школы и ходят дети, живет много пожилых людей, а водители здесь постоянно гоняют! -- посетовала жительница этого района Дружинина Людмила Сергеевна.

Валентина Исаева дала распоряжение специалистам из Госавтоинспекции Нижнего Тагилаподготовить проект и принять необходимые меры. Как раз сейчас идет ремонт этого участка на проспекте Мира и совместить два ремонта было бы весьма кстати. Однако данный перекресток достаточно непростой, поэтому подготовительные работы и сама установка таких барьеров требуют особого внимания. Сегодня на совещании по вопросам ремонта дорог подтвердилась информация, что Госавтоинспекция готовит необходимую документацию.

А пока автолюбителям необходимо выбирать пути объезда, чтобы поберечь свою ходовку, колеса и шины - от ям, бугров и прочих прелестей ремонтирующихся дорог. Кстати, при ремонте дорог страдают не только тагильчане: ваши шины в Ростовеили в Хабаровске, зимние или летние, всегда подвергаются неприятному воздействию российских дорог.

Фото с сайта mosfont.ru