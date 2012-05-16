Новый Nissan Qashqai станет стильнее и качественнее
16 мая 2012, 10:34ОбществоРОман БОТов
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Кроссовер Nissan Qashqai следующего поколения станет более стильным и качественным, сообщает издание AutoExpress со ссылкой на исполнительного вице-президента японского производителя Энди Палмера. По словам Палмера, габаритные размеры моделей в этом классе фиксированы, поэтому кроссовер, скорее всего, не станет больше, а дизайнерам придется сфокусироваться на проработке деталей. Внешность следующего «Кашкая» будет выполнена в стилистике концепт-кара Hi-Cross, дебютировавшего на моторшоу в Женеве.
Основными отличиями модели от предшественника станут новые фары головного света, другая решетка радиатора и иные бамперы.
Иллюстрация Poblete с сайта autoexpress.co.uk
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