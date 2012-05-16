Партнерство продолжается
Компания ПРОМКО заключила новый контракт с SMS Elotherm (Германия, Ремшайд) на приобретение установки индукционного нагрева EloBar и оборудования для автоматической загрузки заготовок.
Компания ПРОМКО заключила новый контракт с SMS Elotherm (Германия, Ремшайд) на приобретение установки индукционного нагрева EloBar и оборудования для автоматической загрузки заготовок.
Закуп оборудования производится в рамках проекта «Производство стальных мелющих шаров методом горячей ковки», который реализуется на промышленной площадке компании ПРОМКО в г. Нижний Тагил Свердловской области.
Установки индукционного нагрева и загрузки заготовок предназначены для производства стальных мелющих шаров диаметром 120 и 140 мм.
SMS Elotherm входит в группу компаний Siemag, всемирно известных в области создания технологических линий и машиностроения для металлургии и других отраслей, и является мировым лидером по производству технологий и современных машин для индукционного нагрева.
Ранее, в 2011 году, компания ПРОМКО заключила с SMS Elotherm договор на поставку системы индукционного нагрева EloForge L, которая характеризуется своей модульной структурой и коротким периодом ввода в эксплуатацию. Данная поставка уже осуществлена, система предназначена для нагрева короткой заготовки, запуск её в эксплуатацию планируется в середине 2012 года.