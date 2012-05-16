Партнерство продолжается

Компания ПРОМКО заключила новый контракт с SMS Elotherm (Германия, Ремшайд) на приобретение установки индукционного нагрева EloBar и оборудования для автоматической загрузки заготовок.

Закуп оборудования производится в рамках проекта «Производство стальных мелющих шаров методом горячей ковки», который реализуется на промышленной площадке компании ПРОМКО в г. Нижний Тагил Свердловской области.

Установки индукционного нагрева и загрузки заготовок предназначены для производства стальных мелющих шаров диаметром 120 и 140 мм.

SMS Elotherm входит в группу компаний Siemag, всемирно известных в области создания технологических линий и машиностроения для металлургии и других отраслей, и является мировым лидером по производству технологий и современных машин для индукционного нагрева.