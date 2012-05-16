Представители Венгерской республики посетили Нижний Тагил и остались очень довольны

Выслушав доклад Главы города Валентины Исаевой об инвестиционном плане города, о проектах, реализуемых во всех сферах жизни тагильчан, венгры признались, что Нижний Тагил очень привлекателен в инвестиционном плане. Еще бы, город стремительно развивается, модернизируя промышленность, информационные технологии, банковскую сферу, медицину, энергетику, туризм. В ходе беседы речь зашла даже об установлении побратимских связей с Венгрией.

На сегодня ясно, что сотрудничество и общение будут плотными. Так, во второй половине года в Екатеринбурге планируется заседание, на котором будут венгерские бизнесмены, в число приглашенных попадают и тагильчане.