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Sea Lion: автомобиль-амфибия, претендующий на звание быстрейшего в мире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sea Lion: автомобиль-амфибия, претендующий на звание быстрейшего в мире

16 мая 2012, 10:21ОбществоРОман БОТов
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