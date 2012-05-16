Sea Lion: автомобиль-амфибия, претендующий на звание быстрейшего в мире

Его обладателем может стать любой желающий. Под капотом автомобиля - роторный двигатель от Mazda мощностью в 174 л.с. Создатель при этом уверяет, что если поставить более мощный, то скорость на воде еще возрастет, и тогда можно всерьез побороться за мировой рекорд. Когда Марк начинал свой проект, в 2006 году, рекорд для амфибий держался на отметке в 45 узлов. За время создания планка поднялась до 60 узлов, и теперь позиции Sea Lion выглядят совсем неоднозначно. Daily Mail поясняет, что официального органа, ведущего учет в номинации, нет, а на звание рекордсмена претендуют минимум 25 транспортных средств по всему миру. Марк очень надеется найти квалифицированных мотористов, которые позволят раскрыть потенциал автомобиля. Лучше всего, если на борту будет специалист. Я же с удовольствием продолжу работу вместе с покупателем, буду доступен в качестве консультанта, инженера, пилота и психиатра для любого, кто решит продолжить работу, - пишет он в аукционной заявке. По его оценке, при установке мощного мотора наземная скорость Sea Lion может превзойти 250 км/час, что однозначно сделает автомобиль быстрейшим среди амфибий на земле. Проблема лишь в том, что двигатель должен быть роторным, а это значительно сужает выбор.