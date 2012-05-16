Стал известен перечень дорог, которые будут отремонтированы в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Роберт Авоян (ООО «Магистраль») отвечает за текущий ремонт дорог Вагонки, на сегодня уже проведен ямочный ремонт на следующих участках:

16 мая закончатся работы по карточному ремонту большого участка улицы Юности от Восточного шоссе до улицы Басова. Также впереди ремонт улиц, в том числе по которым ходят маршрутные автобусы: Зари, Окунева, Энтузиастов, Максарева. С понедельника планируется запуск работ на Сухоложском поселке, а участки на Северном шоссе и в поселке Северном (ул Щорса и 9 января) уже очищены от мусора и отремонтированы.

Что касается наболевшего маршрута через Кушву по улице Садоводов, по этой дороге готовится проект, будет организован тендер и дорога дождется своего капитального ремонта. По планам - уже в июне 2012 года дорога будет отремонтирована, жители Вагонки смогут ездить по хорошему покрытию, а жители близлежащих домов вернутся к жизни без грохота автомобилей, штурмующих ямы прямо у них под окнами.