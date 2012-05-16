Стал известен перечень дорог, которые будут отремонтированы в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Об этом на сегодняшнем совещании в Администрации Нижнего Тагила должил представитель подрядчика, выигравшего тендер на текущий ремонт дорог Дзержинского района.
Роберт Авоян (ООО «Магистраль») отвечает за текущий ремонт дорог Вагонки, на сегодня уже проведен ямочный ремонт на следующих участках:
16 мая закончатся работы по карточному ремонту большого участка улицы Юности от Восточного шоссе до улицы Басова. Также впереди ремонт улиц, в том числе по которым ходят маршрутные автобусы: Зари, Окунева, Энтузиастов, Максарева. С понедельника планируется запуск работ на Сухоложском поселке, а участки на Северном шоссе и в поселке Северном (ул Щорса и 9 января) уже очищены от мусора и отремонтированы.
Что касается наболевшего маршрута через Кушву по улице Садоводов, по этой дороге готовится проект, будет организован тендер и дорога дождется своего капитального ремонта. По планам - уже в июне 2012 года дорога будет отремонтирована, жители Вагонки смогут ездить по хорошему покрытию, а жители близлежащих домов вернутся к жизни без грохота автомобилей, штурмующих ямы прямо у них под окнами.
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