Ученые: Спиртное развивает креативное мышление
Ученые нашли еще один положительный эффект, который спиртное оказывает на организм - оно стимулирует мышление, как выяснили американские исследователи. Но пить при этом конечно же нужно в меру.
Сотрудники университета штата Иллинойс пришли к выводу, что алкоголь притупляет аналитическое мышление, зато стимулирует творческое, которое у трезвого не так активно.
Количество спиртного, которое вызывает творческое мышление к жизни, - примерно две пинты пива (то есть около 1,2 литра) или два бокала вина среднего размера. Ученые из университета Иллинойса провели исследование, в котором приняли участие 40 здоровых молодых людей.
Они были разделены на две группы - члены первой выпили две пинты пива, вторые остались трезвыми. После этого обеим группам устроили мозговой штурм: они должны были выполнять различные задания на сообразительность и креативность.
Например, им давалось несколько слов - монета, ложка и подсвечник, для которых нужно было выбрать одно объединяющее слово. В данном случае таковым будет серебро.
За отведенное на тесты время группа «пьяниц» решила на 40% больше заданий, чем «трезвенники». Кроме того первые потратили в среднем 12 секунд на задание, а вторые - 15,5.
Ученые заявляют, что это первое исследование воздействия алкоголя на креативное мышление.
Мы проверили, что происходит, когда люди слегка навеселе, а не когда они сильно напиваются говорит один из организаторов эксперимента Дженнифер Уили.
По словам ученого, главный вывод в том, что трезвый человек слишком сосредоточен, чтобы заметить новые возможности и пути, в то время как у пьяного более расширенное сознание, его внимание блуждает и креативное мышление наиболее активно.
Психолог из университета Хартфордшира в Англии профессор Ричард Уайзмен назвал выводы данного исследования разумными и интересными, однако добавил, что хороший сон окажет на креативное мышление аналогичное действие.