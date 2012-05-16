Ученые: Спиртное развивает креативное мышление

Сотрудники университета штата Иллинойс пришли к выводу, что алкоголь притупляет аналитическое мышление, зато стимулирует творческое, которое у трезвого не так активно.

Количество спиртного, которое вызывает творческое мышление к жизни, - примерно две пинты пива (то есть около 1,2 литра) или два бокала вина среднего размера. Ученые из университета Иллинойса провели исследование, в котором приняли участие 40 здоровых молодых людей.

Они были разделены на две группы - члены первой выпили две пинты пива, вторые остались трезвыми. После этого обеим группам устроили мозговой штурм: они должны были выполнять различные задания на сообразительность и креативность.

Например, им давалось несколько слов - монета, ложка и подсвечник, для которых нужно было выбрать одно объединяющее слово. В данном случае таковым будет серебро.

За отведенное на тесты время группа «пьяниц» решила на 40% больше заданий, чем «трезвенники». Кроме того первые потратили в среднем 12 секунд на задание, а вторые - 15,5.

Ученые заявляют, что это первое исследование воздействия алкоголя на креативное мышление.

Мы проверили, что происходит, когда люди слегка навеселе, а не когда они сильно напиваются говорит один из организаторов эксперимента Дженнифер Уили.

По словам ученого, главный вывод в том, что трезвый человек слишком сосредоточен, чтобы заметить новые возможности и пути, в то время как у пьяного более расширенное сознание, его внимание блуждает и креативное мышление наиболее активно.