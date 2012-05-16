В Елабуге открылась выставка, посвященная тагильскому подносу
16 мая 2012, 13:10ОбществоВалерия Лошкарева
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На ней представлены лучшие образцы подносов, созданных в период с XIX века до современных дней.
В выставочном зале Елабуги со вчерашнего дня заработала новая экспозиция «Тагильский поднос». Она посвящена самобытному художественному промыслу – тагильской лаковой живописи по металлу, который зародился в первой половине XVIII века в Нижнем Тагиле.
Тагильские подносы пользовались на Руси большим спросом: они украшали дома и богатых купцов, и простого люда. Реализовались они в основном на ярмарках, а большая часть продукции шла на экспорт – преимущественно в Афганистан, Монголию и Китай.
На выставке в Елабуге представлены лучшие образцы подносов, созданных в период с XIX века и до современных дней. Кроме того, здесь можно не только увидеть уникальную коллекцию лаковой живописи, но и самому попробовать расписать поднос.
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