В Елабуге открылась выставка, посвященная тагильскому подносу

В выставочном зале Елабуги со вчерашнего дня заработала новая экспозиция «Тагильский поднос». Она посвящена самобытному художественному промыслу – тагильской лаковой живописи по металлу, который зародился в первой половине XVIII века в Нижнем Тагиле.

Тагильские подносы пользовались на Руси большим спросом: они украшали дома и богатых купцов, и простого люда. Реализовались они в основном на ярмарках, а большая часть продукции шла на экспорт – преимущественно в Афганистан, Монголию и Китай.