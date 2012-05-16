В Свердловской области обнаружены обломки американского бомбардировщика времен Великой Отечественной

Экспедиция, организованная молодежным отделом Екатеринбургской епархии, в составе которой был военно-патриотический отряд горняков «Каскад», разгадала одну из пяти тайн крушения американских самолетов на уральской земле времен Великой Отечественной войны.

Бомбардировщик В-25 «Митчелл» - самолет, который по тайному маршруту «Аляска - Сибирь - Урал», перегонял русский пилот. К сожалению, личность капитана воздушного судна установить не удалось. По предварительным данным бомбардировщик потерпел крушение из-за отказа двигателя сообщили участники экспедиции сотрудникам УГГУ.

Студенты Горного университета в составе 5 человек добровольно приняли участие в поисковой экспедиции, рассказывают в информационном управлении Уральского Государственного Горного университета. Решив испытать себя и свое снаряжение в условиях уральского бездорожья, ребята отправились на своей технике (УАЗ-31514).

За два дня было найдено и собранно порядка полутоны обломков и деталей. Для поиска мелких деталей применялись металлоискатели. Были найдены останки пилота. На месте крушения установили крест, и Отец Александр, один из организаторов экспедиции, совершил богослужение, посвященное поминовению усопшего летчика и всех жертв Великой Отечественной войны.