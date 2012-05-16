Все такси в Екатеринбурге будут ярко-желтыми
16 мая 2012, 14:09Общество
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По словам Евгения Артюха, Законодательное собрание Свердловской области 15 мая приняло дополнения и изменения в законе «Об организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения».
Теперь Екатеринбург будет похож не только наЧикаго, как уже отзывался о нем Владимир Познер, но и на Нью-Йорк. Всемизвестны желтые такси, ставшие практически символом этого города.
Конечно, политики гонятся не за символикой.Перемены они обосновывают тем, что это поможет обеспечить безопасностьпассажиров. Такси будет легко увидеть в потоке машин, поэтому сигнализировать рукамипотенциальным «в ту же сторону» автомобилям станет куда эффективнее.
Однако эта глобальная перемена вступит в силутолько с 1 января 2014 года.
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