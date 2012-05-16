Выбраны молодожены, которые получат в подарок свадебный кортеж из автомобилей Тойота
Счастливыми победителями стали Дмитрий и Елена (на фото), именно их выбрало жюри в качестве самой достойной пары из всех участововавших в фотоконкурсе «Весна. Любовь. Тойота».
Всего за главный приз фотоконкурса - свадебный кортеж из автомобилей Тойота - боролось 8 пар. Среди них определилась и та, которая получила приз зрительских симпатий - жених Дмитрий и невеста Юлия. Каждая из победивших пар получает не только свои основные призы, но и множество других приятных сюрпризов от партнеров конкурса: и свадебные фотосессии, и размещение фотоотчетов в самых разных СМИ Нижнего Тагила, а также видеосюжет о свадьбе на телеканале «Телекон» и публикация истории любви на TagilCity.ru.
Конечно, борьба в конкурсе была горячей, но самое главное, что даже если вы не вошли в число его победителей, вы уже заранее выиграли - у вас есть любящая половина, которая готова прожить с вами всю оставшуюся жизнь! Будьте счастливы, любите и уважайте друг друга! Совет да любовь!
© TagilCity.ru