Выбраны молодожены, которые получат в подарок свадебный кортеж из автомобилей Тойота

Всего за главный приз фотоконкурса - свадебный кортеж из автомобилей Тойота - боролось 8 пар. Среди них определилась и та, которая получила приз зрительских симпатий - жених Дмитрий и невеста Юлия. Каждая из победивших пар получает не только свои основные призы, но и множество других приятных сюрпризов от партнеров конкурса: и свадебные фотосессии, и размещение фотоотчетов в самых разных СМИ Нижнего Тагила, а также видеосюжет о свадьбе на телеканале «Телекон» и публикация истории любви на TagilCity.ru.