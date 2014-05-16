Майским молодоженам придется «помаяться». Улица Горошникова в Нижнем Тагиле временно перекрыта (ФОТО)
16 мая 2014, 11:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В настоящее время на улице Горошникова производятся дорожные работы – подрядчик «Уралдортехнологии» производят гарантийный ремонт. Однако в пятничный день дорожники не подумали о том, как свадебные кортежи молодоженов будут добираться на заветной двери.
Конечно, месяц май не самый популярный для проведения свадеб, но есть и те, кто готов «помаятся».
Как сообщили TagilCity.ru в ЗАГСе Ленинского района, на сегодняшний день назначено всего две церемонии бракосочетания. Сами работники даже не догадывались, что под их окнами укладывают свежий асфальт. Сотрудник ЗАГСа посетовал, что это может весьма осложнить день брачующимся.
Добавим, что сотрудники ГАИ перекрыли участок улицы Горошникова от проспекта Мира до Пархоменко. Об этом TagilCIty.ru сообщила пользователь Александра.
Фотографии с камер «Сети Тагила»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей