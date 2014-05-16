Майским молодоженам придется «помаяться». Улица Горошникова в Нижнем Тагиле временно перекрыта (ФОТО)

Конечно, месяц май не самый популярный для проведения свадеб, но есть и те, кто готов «помаятся».

Как сообщили TagilCity.ru в ЗАГСе Ленинского района, на сегодняшний день назначено всего две церемонии бракосочетания. Сами работники даже не догадывались, что под их окнами укладывают свежий асфальт. Сотрудник ЗАГСа посетовал, что это может весьма осложнить день брачующимся.