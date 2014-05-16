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На Вагонке ТК «Кедр» защитил тагильчан: успешно работают пункт полиции и камеры наблюдения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке ТК «Кедр» защитил тагильчан: успешно работают пункт полиции и камеры наблюдения (ФОТО)

16 мая 2014, 16:10Общество
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