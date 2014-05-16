На Вагонке ТК «Кедр» защитил тагильчан: успешно работают пункт полиции и камеры наблюдения (ФОТО)

Пункт полиции находится непосредственно в самом торговом комплексе, а камеры установлены по периметру и работают в он-лайн режиме. Кроме того, ведется запись. Таким образом, любой житель может обратиться по проблемам нарушения порядка. За полгода работы пункта тагильчане не раз получали помощь, даже когда речь заходила о «буйных» соседях. Полицейские разбирались с любителями громкой музыки, да и вообще регулярно патрулируют ближние с ТК «Кедр» кварталы.