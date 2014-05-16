На Вагонке ТК «Кедр» защитил тагильчан: успешно работают пункт полиции и камеры наблюдения (ФОТО)
В Нижнем Тагиле предприниматели все больше проявляют социальную ответственность, в том числе, в плане безопасности горожан. Так, в торговом комплексе «Кедр» в Дзержинском районе во время реконструкции появился опорный пункт полиции и 13 камер видеонаблюдения.
Пункт полиции находится непосредственно в самом торговом комплексе, а камеры установлены по периметру и работают в он-лайн режиме. Кроме того, ведется запись. Таким образом, любой житель может обратиться по проблемам нарушения порядка. За полгода работы пункта тагильчане не раз получали помощь, даже когда речь заходила о «буйных» соседях. Полицейские разбирались с любителями громкой музыки, да и вообще регулярно патрулируют ближние с ТК «Кедр» кварталы.
Здесь спокойнее стало, сына за хлебом часто отправляю вечером сходу ответила гуляющая по комплексу женщина.
В самом пункте рассказали случай, когда к ним вся в слезах прямо в тапочках прибежала женщина - муж набросился с кулаками. Пришлось разбираться с «кухонным боксером».
Добавим, ТК «Кедр» является одним из направлений компании «Автодом» (ТЦ «Гороскоп»). Руководство компании всегда активно принимает участие в развитии и благоустройстве Дзержинского района.
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