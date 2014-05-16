Отчёт по Службе Безопасности (штрафы, долги, судимости, чёрные списки банков)

Проверка по службе безопасности – сервис, позволяющий провести анализ физического лица при помощи механизмов, которыми пользуются сотрудники служб безопасности коммерческих банков.

Поставщик информации

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, ГИБДД, ГУВД, ГУФСИН, черные списки банков (межбанковский обмен), а также другие организации и ведомства.

Из отчёта по службе безопасности можно достоверно узнать:

Не является ли клиент собственником бизнеса, или материально ответственным лицом.

Не наложено ли на него взыскание службой судебных приставов.

Не числится ли клиент в «черном списке» банковских клиентов.

Не имеет ли он задолженностей по коммунальным платежам.

Не имеет ли он административных или уголовных правонарушений в прошлом (не находится ли под следствием сейчас).

Не состоит ли на учете в психоневрологическом или наркодиспансере.

Не внесен ли он в число недобросовестных работников.

Отчет по Службе Безопасности можно получить по адресу в интернете

www.21-20-85.ru