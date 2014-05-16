Партнер ПРОМКО - компания SMS Elotherm - запустила сайт на русском языке

ПРОМКО, официальный и единственный представитель компании SMS Elotherm в России и странах СНГ, информирует о запуске сайта SMS Elotherm на русском языке. Ранее информацию об этой компании на русском языке можно было получить только на ресурсе российского представителя www.elotherm.promco.ru, который остается действующим.

Elotherm является лидером на рынке индукционных нагревателей. Каждая ее установка уникальна и отвечает всем требованиям заказчика. Техника основывается на использовании идеально совместимых модулей, что позволяет собирать их в индивидуальные линии для производства конкретного продукта. Инновационные решения позволяют вести производство в более экономичном, эффективном и экологичном режиме, обеспечивая максимальную производительность.

На русскоязычном сайте SMS Elotherm вы можете ознакомиться с новейшими разработками компаниями, брошюрами и видеоматериалами. Ресурс доступен по адресу: www.sms-elotherm.com.