Производство ГМО приравняют к терроризму

Так, ответственность в области генно-инженерной деятельности, в случае, если она причинит вред работникам, предполагают распространить не только на граждан и юрлиц. Ответственными станут должностные лица органов власти и местного самоуправления. Уголовное наказание распространится только на компании и должностные лица, физическим грозит дисциплинарная ответственность.

Уголовную ответственность депутаты предлагают определять с помощью ст. 205 УК РФ (террористический акт), дополнив ее третью часть. То есть деятельность, связанная с ГМО и создающая опасность гибели человека, может быть приравнена к терроризму, если будет доказано, что виновные совершили преступление намеренно. Преступники отправятся за решетку на срок от 15 до 20 лет, в особо тяжких случаях может быть пожизненное лишение свободы.

Предполагаются и штрафы. Новые поправки, регулирующие оборот ГМО, коснутся ст. 15 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и КоАП РФ. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение информации о загрязнении природы и окружающей среды из-за ГМО повлекут штраф для граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс., юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.