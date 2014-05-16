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«Протон» сгорел вместе со спутником стоимостью в 1 млрд руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Протон» сгорел вместе со спутником стоимостью в 1 млрд руб

16 мая 2014, 12:45ОбществоCorey
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