«Протон» сгорел вместе со спутником стоимостью в 1 млрд руб
В ночь с четверга на пятницу при выведении на орбиту российского спутника связи «Экспресс-АМ4Р» произошла нештатная ситуация, в результате которой спутник, стоимость более 1 млрд рублей, был утрачен.
Как сообщается на сайте агентства «Роскосмос», причиной неудачного запуска стал сбой на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М».
В официальном сообщении говорится, что выяснением причины аварии займется специально созданная комиссия. До завершения ее работы старты «Протона-М» осуществляться не будут.
По данным источника агентства ИТАР-ТАСС, причиной неудачи стал выход из строя рулевого двигателя третьей ступени. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что авария произошла на 545-й секунде полета, всего за 40 секунд до отделения разгонного блока «Бриз-М» со спутником. Источник агентства также отметил, что обломки ракеты «упали в незапланированном районе, скорее всего, за пределами Казахстана».
Источник агентства ИТАР-ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что по предварительным данным обломки сгорели в атмосфере над Тихим океаном, а Земли могли достичь лишь отдельные мелкие фрагменты.
При этом разные источники сходятся во мнении, что, с учетом высоты, на которой произошла нештатная ситуация, ракетное топливо, гептил, который может представлять опасность для человека, скорее всего, сгорел в атмосфере.
Космический аппарат «Экспресс-АМ4Р» массой 5,7 тонны был создан европейской компанией EADS Astrium по заказу ФГУП «Космическая связь», предназначался для телерадиовещания, обеспечения доступа в интернет, телефонии и должен был стать третьим аппаратом серии «Экпресс», запущенным в 2014 году. Срок службы аппарата на орбите должен был составить 15 лет.Стоимость потерянного аппарата связи «Экспресс-АМ4Р» превышает 200 млн евро или 1 млрд руб.
«Экспресс-АМ4Р» - стал уже 12 космическим аппаратом, потерянным при выведении на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с 2010 года. При этом в большинстве случаев спутники были утеряны из-за нештатной работы разгонного блока «Бриз-М» и «ДМ-03». Работа самой ракеты-носителя стала причиной лишь аварии, случившейся почти год назад, когда в результате проблем, возникших сразу после старта, ракета-носитель вместе со спутниками упала в 2,5 км от стартового комплекса.