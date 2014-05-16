«Протон» сгорел вместе со спутником стоимостью в 1 млрд руб

Как сообщается на сайте агентства «Роскосмос», причиной неудачного запуска стал сбой на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М».

В официальном сообщении говорится, что выяснением причины аварии займется специально созданная комиссия. До завершения ее работы старты «Протона-М» осуществляться не будут.

По данным источника агентства ИТАР-ТАСС, причиной неудачи стал выход из строя рулевого двигателя третьей ступени. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что авария произошла на 545-й секунде полета, всего за 40 секунд до отделения разгонного блока «Бриз-М» со спутником. Источник агентства также отметил, что обломки ракеты «упали в незапланированном районе, скорее всего, за пределами Казахстана».

Источник агентства ИТАР-ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что по предварительным данным обломки сгорели в атмосфере над Тихим океаном, а Земли могли достичь лишь отдельные мелкие фрагменты.

При этом разные источники сходятся во мнении, что, с учетом высоты, на которой произошла нештатная ситуация, ракетное топливо, гептил, который может представлять опасность для человека, скорее всего, сгорел в атмосфере.

Космический аппарат «Экспресс-АМ4Р» массой 5,7 тонны был создан европейской компанией EADS Astrium по заказу ФГУП «Космическая связь», предназначался для телерадиовещания, обеспечения доступа в интернет, телефонии и должен был стать третьим аппаратом серии «Экпресс», запущенным в 2014 году. Срок службы аппарата на орбите должен был составить 15 лет.Стоимость потерянного аппарата связи «Экспресс-АМ4Р» превышает 200 млн евро или 1 млрд руб.