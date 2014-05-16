Свердловские власти обсудили здравоохранение региона. А при тагильской больнице оборудуют вертолетную площадку

В начале встречи министр доложил, что в текущем году все силы были направлены на укрепление материально-технической базы региональных учреждений здравоохранения. В Нижнем Тагиле, например, завершено строительство и оснащение современным оборудованием новой станции переливания крови. А в Екатеринбурге открылось отделение экстракорпорального оплодотворения на базе центра «Охрана здоровья матери и ребенка».

Аркадий Белявский отметил, что одним из приоритетных направлений остается организация оказания медицинской помощи в сельских и отдаленных территориях Свердловской области. В прошлом году закуплены 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сегодня идет их монтаж. В планах областных властей — приобретение еще 20 модульных пунктов.

Такая форма оказания медицинской помощи, когда оснащенный аппаратурой автобус с медиками переезжает из деревни в деревню, весьма эффективна для небольших поселений отметил министр.

Интересно, что в этом году планируется построить девять вертолетных площадок при крупных больницах в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Асбесте, Каменске-Уральском, Серове, Полевском, Сухом Логе, Ивделе, Тавде, сообщается на сайте губернатора.

Заработная плата в сфере здравоохранения составила в 2014 году у врачей в среднем 54,9 тысячи рублей, у средних медработников – 28,3 тысячи, у младших медработников – 16,7 тысяч рублей. Ее уровень соответствует плановым показателям «дорожной карты», составленной на основе Указов Президента Российской Федерации.