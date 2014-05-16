Тагильчан просят протестировать мобильное приложение от МВД

Абоненты смогут одним нажатием совершить звонок в ближайший отдел полиции, оперативно направить обращение, за несколько минут получить информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Приложение содержит девять основных сервисов. Пользователи смогут получить советы, как поступать в экстренных ситуациях, прочитать последние новости, оперативно узнать номер мобильного телефона участкового уполномоченного полиции и получить доступ к Кодексу об административных правонарушениях.

На интерактивной карте приложения отображены все ближайшие к месту нахождения абонента отделы полиции. Нажав на ближайший отдел, можно получить информацию о контактах дежурной части, руководстве и сотрудниках подразделения.

Приложение «МВД России» доступно для скачивания в Apple Store и Google Play. Все желающие могут протестировать мобильное приложение и оставить свой отзыв на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».