Тагильчанин Александр Жученко стал двукратным лауреатом Московского фестиваля

Прием заявок проходил еще в начале года, поступило 258 интернет-проектов из 47 регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Главная задача – выявление и поощрение наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов российского сегмента сети Интернет, направленных на решение вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество.

Это уже немало, все-таки почти триста сайтов участвуют в фестивале, и сразу двумя проектами стать лауреатом – уже очень хорошо. Вдвойне ценно, что сам фестиваль посвящен тематике, которая очень важна и нужна - жизнь людей с нарушениями здоровья, инвалидов. Мне, по понятной причине, эта тема хорошо знакома. К сожалению, сам не смогу поехать в июне, но отправлю кого-нибудь из ребят в Москве, чтобы сходили и потом рассказали, как все пройдет.