Тагильчанин Александр Жученко стал двукратным лауреатом Московского фестиваля
В Москве накануне подвели итоги фестиваля социальных интернет-ресурсов под название «Мир равных возможностей». Тагильчанин Александр Жученко стал двукратным лауреатом со своими социально-значимыми проектами. Добавим, что выбирать победителей из числа лауреатов будут в Москве 5 июня.
Прием заявок проходил еще в начале года, поступило 258 интернет-проектов из 47 регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Главная задача – выявление и поощрение наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов российского сегмента сети Интернет, направленных на решение вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество.
Александр Жученко представлял свой проект «Социальный интернет», который состоит из портала «Страна глухих» и «Работа инвалидам». Первый сайт победил в номинации «Жизнь продолжается», а второй - в номинации «Радуга жизни».
Победителей, повторимся, назовут в Москве 5 июня. Александр Жученко поделился с TagilCity.ru:
Это уже немало, все-таки почти триста сайтов участвуют в фестивале, и сразу двумя проектами стать лауреатом – уже очень хорошо. Вдвойне ценно, что сам фестиваль посвящен тематике, которая очень важна и нужна - жизнь людей с нарушениями здоровья, инвалидов. Мне, по понятной причине, эта тема хорошо знакома. К сожалению, сам не смогу поехать в июне, но отправлю кого-нибудь из ребят в Москве, чтобы сходили и потом рассказали, как все пройдет.
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