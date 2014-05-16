Тагильские школьники справились с тушением пожара (ФОТО)

Пожарная эстафета – основа соревнований – состояла из 4-х этапов по 100 метров каждый. На первом этапе юные спортсмены поднимались на крышу пожарного домика, при помощи лестницы-палки. На втором – преодолевали двухметровый забор. На третьем этапе, подхватив рукава и пробежав по буму, участники команд присоединяли рукава к разветвлению, а затем прокладывали рукавную линию. На финальном – четвертом этапе – спортсмены должны были сбить шарик со стойки, с помощью подачи воды из пожарного рукава. Хочется отметить, что все участники действовали очень слаженно и молниеносно преодолевали препятствия.