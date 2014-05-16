Тагильские школьники справились с тушением пожара (ФОТО)
Накануне учащиеся из пяти школ Нижнего Тагила собрались на базе 36-ой пожарной части. Это ученики образовательных учреждений №23, 32, 44, Горно-металлургической школы и гимназии №18 Ленинского района.
Напутственное слово своим младшим «коллегам» произнес Всеволод Несмелов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности г. Нижний Тагил. Он пожелал участникам высоких результатов, сплоченности команд и достижения новых вершин.
Пожарная эстафета – основа соревнований – состояла из 4-х этапов по 100 метров каждый. На первом этапе юные спортсмены поднимались на крышу пожарного домика, при помощи лестницы-палки. На втором – преодолевали двухметровый забор. На третьем этапе, подхватив рукава и пробежав по буму, участники команд присоединяли рукава к разветвлению, а затем прокладывали рукавную линию. На финальном – четвертом этапе – спортсмены должны были сбить шарик со стойки, с помощью подачи воды из пожарного рукава. Хочется отметить, что все участники действовали очень слаженно и молниеносно преодолевали препятствия.
Фотографии пресс-службы МЧС по Свердловской области
Первенство команд определялось по наименьшей сумме времени, набранной всеми четырьмя участниками команды.
По результатам двух попыток соревнований лучший результат – 1 мин. 20 сек. показали спортсмены из школы № 32, заняв первое место. Ученики 18-ой гимназии были вторыми, на третьем месте - горно-металлургическая школа. Все призеры получили грамоты, а школы, занявшие первое и второе место, еще и возможность представлять Ленинский район на городских соревнованиях в сентябре 2014 года.
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