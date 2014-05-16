У Нижнего Тагила грандиозные планы на Ночь музеев-2014! Уже сегодня

Впервые акция «Ночь музеев» была организована и проведена по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции в 1999 году. С 2001 года акция «Ночь в музее» проходит в 42 странах Европы.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, например, впервые присоединился к акции в 2010 году, когда провел несколько значимых мероприятий и продлил свою работу до 1.00 ночи. Ночью в Европе считается время с 19.00 вечера, поэтому и наш Музейный вечер-ночь начинается сразу после рабочего времени – в 18.00.

Второй раз в музее ночью состоится аукцион, который проводит Заслуженный артист России Игорь Булыгин. Живопись и графика тагильских художников И. Грищенко, Н. Грачикова, И.Анцыгина, заслуженного художника России В. Истомина, Г. Товстокорого, В. Зуева С. И Д. Брюхановых.

В рамках программы состоится и несколько открытий – персональной выставки Николая Грачикова и одного произведения Александра Иванова. Победители викторины получат в подарок работу Н. Грачикова от автора.

В здании на Уральской, 4 зрители смогут интеллектуально отдохнуть на поэтическом вечере при свечах, смогут услышать голоса поэтов ХХ века, и прочитать свои любимые стихи. Весь вечер дети и взрослые могут заниматься на мастер-классах, играть в различные игры. Окончание музейного вечера будет под звездами – огненно-пиротехническое шоу.

Музей-заповедник

Нижнетагильский музей заповедник приготовил для тагильчан самые разнообразные мероприятия на этот вечер. Расскажем о некоторых из них.

В историко-краеведческом музее тагильчане смогут принять участие в ярмарочных гуляниях на выставке «По главной улице», сделать покупки на «весенней распродаже» начала XX века, а также поучаствовать в конкурсе «старинных» афиш. Время проведения – с 13:00 до 01:00.

Давно ли вы были в кинотеатре? А в синематографе? Тогда приглашаем вас узнать историю первого синематографа Нижнего Тагила и насладиться просмотром немого кино. Время проведения с 19.00 до 20.00, с 21.00 до 22.00 сообщают организаторы.

Кроме того, там же вы сможете сплести пояс из цветных нитей. За этой творческой работой Вы узнаете много интересного о сакральном смысле традиционных славянских поясов. Время проведения с 21.00 до 01.00.

В музее природы и охраны окружающей среды будет работать фито-бар «Ароматы трав», где тагильчане смогут насладиться ароматом травяного чая и узнать о целебных свойствах уральских растений. Время проведения с 18.00 до 23.00.

Кто всех сильнее? Соревнования по поднятию гирь для настоящих мужчин! Время проведения с 20.00 до 21.30.

Соприкоснуться с романтикой профессии палеонтолога и собрать «скелет» мамонта, и других животных древней фауны, вы сможете на выставке «Мамонт возвращается». Время проведения с 13.00 до 01.00.