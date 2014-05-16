В Нижнем Тагиле «Безопасный город» официально ввели в эксплуатацию (ФОТО)

В первую очередь введены в действие 20 рубежей, направленных на профилактику безопасности дорожного движения.

Для сотрудников ГИБДД – это абсолютно новые программы. Для того, чтобы постепенно вникнуть и научиться правильно и грамотно работать, вводятся эти видеорубежи планомерно, объяснил подполковник Коперкин. - Пока ежедневно будут запускаться по два рубежа в тестовом режиме. В ближайшее время тагильчане начнут получать так называемые «письма счастья». Только за первый день работы с двух рубежей зафиксировано 120 нарушений.

Установка этих двадцати рубежей, по словам Сергея Георгиевича, обусловлена, прежде всего, необходимостью снижения аварийности. Они как раз установлены в тех местах, где совершается наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. В дальнейшем со стабилизацией аварийной обстановки планируется перемещение этих камер по необходимости на другие рубежи.

В процессе развития системы «Безопасный город» намечено установить еще дополнительно 20 рубежей. Они уже предусмотрены и внесены в план. На сегодняшний день на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сотрудниками ГИБДД зафиксировано 27 очагов аварийности.

Видеорубежи фиксируют не только скоростной режим, но и нарушения правил проезда перекрестков, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора. Одна камера способна фиксировать сразу несколько нарушений.

Руководитель ГИБДД заметил, что среди установленных видеокамер есть и такие, которые не излучают сигнал, поэтому водители, установившие в своих автомобилях антирадар, в этих случаях не смогут рассчитывать на прибор.

Что будет с тем человеком, кто попробует проигнорировать эти письма счастья, поинтересовались журналисты. На это Сергей Георгиевич заметил, что еще никто не отменял ст. 20.25 кодекса об административных правонарушениях о неуплате штрафов. Он привел пример злостного неплательщика, накопившего штрафов на сумму почти 120 тысяч. Будучи уже доставленным в суд, он одумался и еще до начала суда погасил задолженность. Тем не менее, суд вынес решение о наказании в виде 2-х суток административного ареста.

Сотрудники полиции уверены, что возможности системы «Безопасный город» будут неоценимы в случае угона автотранспорта или ситуации, когда виновник ДТП скрылся с места происшествия. В базу заносится госномер автомашины, и камеры автоматически покажут, где в настоящее время находится разыскиваемый автомобиль. При этом дежурный, приняв оперативное решение, сориентирует все комплексные силы для задержания транспортного средства.