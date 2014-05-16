В Нижнем Тагиле открывается детская выставка «Весенний калейдоскоп»
В Нижнетагильском Доме детского творчества Ленинского района при благотворительной поддержке ЕВРАЗа состоится открытие итоговой годовой выставки творческих работ детей - участников социального благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям» – «Весенний калейдоскоп».
С 16 мая по 16 июня юные художники представят общественности свои работы, выполненные под руководством опытных педагогов и психологов Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений», в рамках направления «Арт-терапия» с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Выполненные в различной технике, собранные на выставке самые интересные работы по итогам занятий арт-терапией посвящены пробуждающейся весенней природеи радости приближения летних дней.
Процесс рисования, несомненно, доставляет удовольствие тем, кто взял в руки кисти и краски. Для детей с диагнозом ДЦП – это еще и большое испытание силы воли и терпения.
Для многих детей занятия арт-терапией становятся первым опытом рисования, составления композиции. Кто-то с трудом мог открыть краску, кто-то никогда не брал в руки кисточку. Благодаря способностям педагогов грамотно организовать творческий процесс, понять ребенка и найти нужный художественный прием для оформления работы через рисунок открывается его внутренний мир и переживания, что способствует появлению настоящих маленьких произведений искусства.
На выставке гости смогут не только рассмотреть картины, но и, по традиции, познакомиться с авторами каждой, которые всегда с удовольствием лично принимают гостей на презентации своих работ, делятся с присутствующими впечатлениями и своими творческими планами.
Помимо презентации творческих успехов особенных детей гостеймероприятия ожидает праздничный концерт. Свои выступления представят дети-воспитанники, занимающиеся в творческих коллективах Детского дома творчества.
На презентацию приглашены участники проекта и их родители, представители Администрации города, Благотворительного фонда «Евраза» - Урал», представители СМИ, жители города – любители искусства.
Отдельную благодарность за помощь в организации выставки выражаем директору ДДТ Швецовой Наталье Викторовне и педагогу-организатору ДДТ Шатохиной Лилии Геннадьевне.
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