В Нижнем Тагиле открывается детская выставка «Весенний калейдоскоп»

С 16 мая по 16 июня юные художники представят общественности свои работы, выполненные под руководством опытных педагогов и психологов Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений», в рамках направления «Арт-терапия» с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Выполненные в различной технике, собранные на выставке самые интересные работы по итогам занятий арт-терапией посвящены пробуждающейся весенней природеи радости приближения летних дней.

Процесс рисования, несомненно, доставляет удовольствие тем, кто взял в руки кисти и краски. Для детей с диагнозом ДЦП – это еще и большое испытание силы воли и терпения.

Для многих детей занятия арт-терапией становятся первым опытом рисования, составления композиции. Кто-то с трудом мог открыть краску, кто-то никогда не брал в руки кисточку. Благодаря способностям педагогов грамотно организовать творческий процесс, понять ребенка и найти нужный художественный прием для оформления работы через рисунок открывается его внутренний мир и переживания, что способствует появлению настоящих маленьких произведений искусства.

На выставке гости смогут не только рассмотреть картины, но и, по традиции, познакомиться с авторами каждой, которые всегда с удовольствием лично принимают гостей на презентации своих работ, делятся с присутствующими впечатлениями и своими творческими планами.

Помимо презентации творческих успехов особенных детей гостеймероприятия ожидает праздничный концерт. Свои выступления представят дети-воспитанники, занимающиеся в творческих коллективах Детского дома творчества.

На презентацию приглашены участники проекта и их родители, представители Администрации города, Благотворительного фонда «Евраза» - Урал», представители СМИ, жители города – любители искусства.

Отдельную благодарность за помощь в организации выставки выражаем директору ДДТ Швецовой Наталье Викторовне и педагогу-организатору ДДТ Шатохиной Лилии Геннадьевне.